El dueño de la automotora viñamarina que anoche fue vandalizada por delincuentes, Pablo Cartoni, cifró los daños en $100 millones y expresó sus deseos de que los militares deben salir a reguardar el orden público y que el Festival de la Ciudad Jardín no debió realizarse.

“La opinión de todo el mundo es que el Festival no debería haberse hecho, porque toda la policía está allá. No hay policías, entonces las Fuerzas Armadas deberían estar en la calle“, sostuvo el empresario, quien lamentó la violencia hacia su local.

Funcionarios de la Policía de Investigaciones llegaron en esta jornada al lugar y realizaron peritajes con el fin de establecer la dinámica de los hechos y sacar evidencia que permita dar con el paraderos de los implicados.

Noche de terror

El lamentable suceso ocurrió a esa de las 21:30 horas, cuando un grupo de encapuchados ingresó al local situado en las calles 1 Norte con Libertad y destruyeron todo en su interior.

“Anoche nos enteramos por las noticias que estaban vandalizando el local. Vino todo un equipo de gente a ayudarnos y estuvimos sacando los vidrios. Las rejas y los escritorios estaban en el Puente Libertad”, comentó.

“Lamentablemente esto se ha transformado en un deporte nacional y el Gobierno no está haciendo nada para resguardar nuestra integridad. La opinión de todo el mundo es que el Festival no debería haberse hecho, porque toda la policía está ahí en el show. No hay policías”, complementó el empresario.

