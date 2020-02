View this post on Instagram

Hace 10 años recibí un llamado por teléfono de mi hermano Felipe: “Chica, me voy a Iloca”. Lo decidió al mirar por TV, en Santiago, las imágenes de lo que estaba pasando. Y no volvió más. Trabajó hasta el último minuto de su vida por reconstruir Chile. Este es uno de sus primeros mensajes por twitter. Lo recuerdo hoy con amor y con orgullo, como hermana y como chilena. 😘🇨🇱