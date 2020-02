A 10 años del terremoto del 27 de febrero, el Presidente Sebastián Piñera aprovechó la conmemoración que encabezó en Talcahuano, Región del Biobío, para pedir unidad en los chilenos para construir un mejor país, luego del estallido social.

Al final del discurso, el Mandatario llamó “a recoger lo mejor del espíritu del 27-F, a sacar lo mejor de nosotros mismos, y a no dejar que puñado de violentistas que no respetan a nada ni nadie, que no quieren ni se rigen por la democracia, terminen imponiendo sus términos. Por supuesto que podemos pensar distintos, pero la grandeza de una nación es cuando a pesar de que pensemos distintos, somos capaces de caminar y construir juntos. Y esa es la gran misión y desafío que tenemos por delante”.

Piñera hizo un símil entre la tragedia natural y lo sucedido luego del 18 de octubre, diciendo que el terremoto y maremoto “golpearon durante el cuerpo de nuestra nación, pero fortalecieron el alma de nuestro pueblo”, mientras que “lo que hemos visto estos últimos cuatro meses también ha golpeado el cuerpo de nuestro país, pero no podemos permitir que debilite el alma de nuestro pueblo”.

“Por eso, como presidente de todos los chilenos, democráticamente elegido, nunca me voy a cansar ni voy a cejar en convocar a todos mis compatriotas a sacar nuevamente lo mejor de cada uno de nosotros en los tiempos difíciles que estamos viviendo, tal como lo hicimos hace 10 años atrás”, sostuvo.

Agregó que se requiere unidad para sacar adelante la agenda social y el proceso constituyente, pues “la historia nos demuestra que es con diálogo y acuerdo cuando avanzamos y es con violencia y enfrentamiento cuando retrocedemos para poder fortalecer nuestra democracia, porque sin duda el orden público, la paz y la dmeocracia en nuestro país están siendo amenazados“.