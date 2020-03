Metro de Santiago cerró algunas estaciones por disturbios en el exterior

El Metro de Santiago informó del cierre de algunas estaciones por disturbios en el exterior.

A las 20:13 horas, la estación Universidad Católica, de la Línea 1 se reportó “cerrada y sin detención de trenes por disturbios en el exterior”.

En tanto a las 20:04 horas, la estación Plaza de Puente Alto, de la Línea 4, también se cerró y no presenta detención de trenes.

Más tarde lo mismo ocurrió con estación Santa Lucía, Las Rejas y Las Mercedes.

Cabe recordar que en el marco del Plan Marzo, el Ministerio de Transportes, encabezado por Gloria Hutt, se encuentra monitoreando el funcionamiento de las medidas dispuestas a nivel nacional para resguardar el correcto funcionamiento del transporte público.

Información de Transantiago

Por su parte, la empresa Transantiago informó mediante su cuenta de Twitter, que “dado que no contamos con las condiciones de seguridad en las vías, se suspenden temporalmente los despachos de los servicios“.

Aunque llamaron a la tranquilidad, puesto que los buses que ya se encuentran en marcha deben terminar su viaje.

También detallaron que se evaluará retomar el servicio a las 01:00 AM.

