Ministro Briones destaca la reducción de la violencia en el crecimiento de la economía

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, atribuyó a la disminución de la violencia el leve repunte de la economía en enero, tras el Imacec de 1,5% que superó las expectativas del mercado.

“Indudablemente es positivo para la economía chilena que esta haya crecido 1,5% en enero, pero creo que estos números hay que mirarlos con cautela“, dijo el ministro.

“Sobre todo no tenemos que apresurarnos en extrapolar conclusiones, tampoco bajar la guardia frente a los riesgos internos y externos que tenemos arriba de la mesa”, agregó.

Asimismo, detrás de esta cifra de Imacec, destacó a los sectores de la construcción, industria manufacturera, el comercio y los servicios empresariales.

“Es importante notar que las empresas han aprovechado estos meses para reponer sus inventarios tras los problemas y la actividad a media marcha que hubo en octubre y noviembre, los meses más duros“, enfatizó.

“Además, no me he cansado de repetirlo, los ciudadanos han podido ir retomando la cotidianeidad tanto en términos de transporte como la concurrencia a sus trabajos, sus actividades normales comerciales, y eso se plasma en las cifras”, añadió.

“La reducción de la violencia, no la eliminación, pero sí la reducción de la violencia como lo muestran las cifras oficiales a partir de diciembre y enero, ha permitido que el Imacec retome los niveles previo a la crisis”, aseguró Briones.

“Quiere decir que el Imacec, con esta cifra para enero, vuelve a estar en el nivel que exhibía previo a la crisis, que cayó fuertemente en el último trimestre del 2019”, señaló.

“La mantención del orden público y el fin de la violencia en las calles es fundamental para que la economía pueda continuar en una trayectoria de expansión en los trimestres venideros, es una condición necesaria”, concluyó Briones.

Aton Chile