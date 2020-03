Presidente Piñera tras polémicos dichos: “Jamás dije que la mujer pueda tener responsabilidad en los abusos”

Una de las polémicas que dejó la promulgación de la Ley Gabriela, fue la desafortunada frase que lanzó el Presidente de la República Sebastián Piñera sobre los abusos que existen hacia la mujer, lo que provocó una serie de críticas hacia el mandatario y este, tuvo que salir a dar explicaciones.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado dijo: las cosas claras: jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad n los abusos. Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso la Ley Gabriela y nuestra política de Tolerancia 0 con todo los abusos y violencia contra mujeres”.

Cabe señalar que, Sebastián Piñera promulgó esta ley durante la mañana de este lunes, situación que provocó grandes críticas por sus dichos.