El próximo domingo 8 de marzo se llevará a cabo la marcha del Día Internacional de la Mujer y ante esto Carabineros tiene planeada su contingencia.

Al respecto habló la General de Carabineros y Jefe de Zona de Prevención y Protección de la Familia Berta Robles, general a cargo de la seguridad el Día de la Mujer en Santiago.

¿Qué implica para usted el proteger, cuidar, a 1 millón de mujeres este domingo?

– Personalmente es un gran desafío, es una marcha masiva. Los tiempos están un poco distintos a como se veían las marchas hace cinco meses atrás, por lo tanto nos genera tener un mayor despliegue de personal para asegurar que la marcha se haga en un ambiente de seguridad, en un ambiente de tranquilidad, un ambiente en que se puedan manifestar pacíficamente todas las mujeres para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

¿El año pasado también estuvo a cargo de mujeres o fue mixto?

– El año pasado estuvo la mayoría de los despliegues a cargo de mujeres, la jefa de servicio también fue mujer, la comandante Paola Muñoz, pero hubo bastante contingente masculino también desplegado en los servicios. Este año el cambio más importante que se estableció es que todo lo que es servicio de acompañamiento, o sea de brindar la seguridad directa a la marcha que se logre convocar el día domingo 8 sea a cargo de solo mujeres.

¿Acá en Santiago cuántas mujeres habrá? Se espera una convocatoria de 1 millón de mujeres. ¿Cuántas carabineras habrá en la calle?

– Seremos un contingente de 1.100 mujeres desplegadas en el trayecto de la marcha para brindar la seguridad a quienes se estén manifestando en forma pacífica.

¿Qué cree que va a ocurrir? ¿Cómo va a ser esto? Usted va a tener una labor de acompañar durante la marcha a estas mujeres o puede haber un enfrentamiento entre las policías y las manifestantes.

– La primera aproximación es pensar que vamos a poder tener un acompañamiento en forma pacífica y es a lo que estamos llamados nosotros los carabineros, a brindar seguridad, sobre todo en estas manifestaciones tan importantes, de gran convocatoria. Eso no quiere decir -me gustaría que quede claro- que en caso de que exista alguna alteración en el orden público estamos obligados a intervenir, tenemos que restituir este orden que está siendo vulnerado.

Están preparadas ustedes como cuerpo femenino de Carabineros para enfrentar algún desorden.

– Sí, estamos preparadas y concientizadas de que pueden suceder muchas cosas en esta marcha pero creemos que como convocatoria de la Marcha del Día Internacional de la Mujer, una vida sin violencia contra la mujer, pienso personalmente que sería contraproducente tener manifestaciones de violencia de mujeres contra mujeres.

¿Es el momento que más le complica, es el más difícil en su carrera?, ¿enfrenta un desafío mayor?

– Sí, primero es un gran desafío y segundo porque los tiempos han cambiado. Hace pocos años atrás eramos una institución en que la gente confiaba mucho en nosotros, había demostración de cariño y lamentablemente las cosas han cambiado radicalmente. Ahora hay manifestaciones de odio contra nuestra institución y claro que es difícil desarrollar este tipo de servicio, tan directo, tan público, de frente a la gente

¿Cree usted que Carabineros ha cometido errores en estos casi cinco meses que hemos vivido en Chile?

– Sí, yo creo que tenemos que ser humildes y reconocer que sí hay… no me atrevo a decir que es un error institucional, sino que lamentablemente hay integrantes de nuestra institución que han cometido errores, no han cumplido el protocolo, no han dado cumplimiento lo que la Ley mandata. Y obviamente esos casos son los que han nublado el prestigio de la institución. Porque cuando un Carabinero actúa bien o efectúa en forma correcta el protocolo no sale a la luz pública. Sí sale cuando el trato, atención, procedimiento no va acorde a la Ley.

¿Qué pasa si aparecen hombres encapuchados?

– Tenemos que proceder en forma inmediata.