Rosa Oyarce llama a no generar caos por coronavirus en Santiago: Recomienda lavado de manos y evitar el saludo

Esta tarde se dio a conocer el tercer caso de coronavirus en Chile y la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce, conversó con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura.

Al respecto, la autoridad confirmó que se trata de una mujer de 56 años quien “estuvo en Europa, llegó a Chile y obviamente ha sido diagnosticada con el virus COVID-19. Ella está en buen estado, ya está en su casa con medidas de vigilancia y aislamiento de tal manera que no salga de su casa, mantenerse hasta que se cumpla el plazo de la enfermedad”·

Por ahora, “estamos en la etapa de la investigación epidemiológica para tener algo certero y detallado. Todavía es información que se está recopilando”, dijo.

Sobre cómo supo de la enfermedad, “ella consultó en un centro privado y obviamente se le hicieron los exámenes correspondientes, se mandaron al Instituto de Salud Pública y el Instituto de Salud Pública confirmó efectivamente que ella tenía la presencia del coronavirus”.

¿Hay muchos casos de sospechosos en estos momentos investigados en distintos centros médicos? Ayer un médico nos contaba que en la Clínica Las Condes había concurrido mucha gente a hacerse exámenes. Hay miedo respecto a esto; todos los casos negativos afortunadamente. ¿Cuál es la sensación ambiente respecto a esto en el área metropolitana?

– Hay mucha duda, pero la información está funcionando bien. Hay mucha información en la página web del Ministerio de Salud, de la Seremía y de las instituciones públicas de manera que todas las personas se estén informando. Las personas no se tienen que asustar, no tiene que generar pánico esto. Que tienen que saber que aproximadamente cada 10 años se presentan estos brotes epidémicos y la verdad es que es una gripe más pero que no tiene vacuna en este momento.

¿Hay alguna recomendación especial, algo que hacer que valga la pena insistir en ello?

– Por supuesto. Las recomendaciones más importantes son las medidas preventivas, la estrella de esto es lavado de manos con bastante agua y jabón y si no dispone de eso el uso de alcohol gel, de tal manera que la persona se mantenga… porque nosotros nos saludamos y si una persona está con gripe o coronavirus las manos son las más contaminadas. Lo otro es evitar el saludo, podemos por ahora implementar de a poco un saludo más distante, no darse mucho las manos.

Como besarse que es una costumbre tan chilena.

– Sí, tenemos una muy mala costumbre que es el beso a los niños en la boca. Eso nunca se debe hacer. Frecuentemente vemos a los padres besando a los niños en la boca, porque además les transmitimos cuánto virus y bichos que tenemos. Además con buenas preventivas como limpiar las superficies. Y eso previene los otros virus, porque no tenemos circulación del coronavirus, son casos que importamos.