Ministro Palacios desmiente a Hasbún en su declaración ante la Fiscalía: sí habrían mensajes para influir en favor de empresario

El ministro de Economía, Lucas Palacios, declaró en calidad de testigo ante la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía que el exdiputado UDI Gustavó Hasbún sí le envió mensajes para interviniera en favor de una empresa contratista del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La declaración, hecha el 13 de febrero, fue revelada por La Tercera, y da cuenta de las presiones de Hasbún cuando Palacios ejercía como subsecretario del MOP. Sin embargo, aclaró que él no realizó gestiones a favor del empresario Bruno Fulgeri, a quien se le suspendió del registro de contratistas del ministerio.

Palacios dijo que “el 11 de febrero de 2019 (Hasbún) me envía un WhatsApp, presentándose y solicitando por favor que revisemos y aceptemos la apelación asociada al levantamiento de la suspensión de la empresa SGYC, que posteriormente reparé que se trataba de la misma empresa de Fulgeri”.

Agregó que “frente a lo cual le contesto que voy a revisar de qué se trata. Ahí, él me dijo, a través del mismo mensaje, que había comprado hacía cinco meses el 50% de esa empresa y que habían resuelto todos los problemas que tenía y necesitaba que le levantaran la suspensión de la empresa”.

El 20 de febrero, Hasbún habría vuelto insistir, sin embargo la autoridad señaló que, con respecto a la información que solicitaba, “le dije que no sabía cuál era, puesto que por reglamento no me puedo meter en el contenido asociado al proceso”. Añadió que le dijo que debía “seguir los conductos respectivos”.

De acuerdo a la publicación, Palacios declaró que como subsecretario no tenía injerencia en los asuntos que concernían a Fulgeri, “ya que son procesos que están regulados y con exigencias legales bien definidas”.

Anteriormente, Habún ha afirmado que él no ha hecho gestiones en el MOP a cambio de dinero, sino que asesorías, ya que lo que necesitaba el empresario eran recursos administrativos.