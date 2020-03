El Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió a la situación que aflige a los vecinos del barrio San Borja desde el 18 de octubre, tras reunirse con el Intendente Felipe Guevara y con el general de Carabineros, Enrique Basseletti; y al término de un recorrido durante el cual compartió con residentes y locatarios del citado sector.

“El barrio San Borja ha vivido un infierno desde el estallido social y ahí no hay manifestaciones pacíficas. Los vecinos están realmente angustiados. Quiero hacer un llamado muy claro a los señores fiscales porque la impunidad, después de haber dejado libres a los que Carabineros había detenido el martes de la semana pasada, da pie para a que sigan ocurriendo hechos violentos porque es gratis destruir la ciudad, la vida y la tranquilidad de miles de vecinos. Estos no son manifestantes. Es muy distinto a lo que pasó en Plaza Italia. En San Borja actúan delincuentes y la ley debe actuar con todo el rigor del Estado de Derecho”, señaló la autoridad.

“Hago un llamado muy claro a la fiscalía, a que nos acompañen. Queremos que se sumen a la defensa de la democracia pero de una manera clara, del lado de los vecinos. La evidencia sobra. Estos no son desórdenes simples. Son delincuentes destruyendo la democracia de nuestro país y se han enfocado en el barrio San Borja y lo tienen absolutamente en el suelo. Quiero ser muy claro, a los señores parlamentarios también, ayer hubo dos diputados que vieron desde un departamento la situación que ocurre a diario y no lo podían creer. Invito a los otros seis diputados de Santiago a que estén ahí y se paseen por el barrio para que prontamente legislen y saquen la ley de infraestructura crítica que es tan necesaria para tener más Carabineros en el orden público”, agregó.

“Esto no resiste más. Carabineros y la Intendencia han hecho un esfuerzo sobrehumano por intentar recuperar la calma. Hubo una estrategia que el martes pasado dio resultado. ¿Y cuál fue la noticia el miércoles? Todos salvo uno, libres. Aquí algo no está funcionando. En la cadena algo no está funcionando”, finalizó.