Rafael Cavada subió un video a su cuenta de Instagram para dar su testimonio y relatar cómo fue agredido por manifestantes de la marcha por el Rechazo, ocurrida este sábado en la comuna de Providencia.

El periodista comenzó contando que esto sucedió cerca de las 13:30 horas y que se encontraba en el lugar retirando unos exámenes médicos en el edificio Panorámico. Tras escuchar gritos y preguntar qué estaba pasando, decidió dejar los documentos en su auto y salir a registrar la manifestación con su celular.

“Apenas llegué a la esquina de Guardia Vieja con Providencia, primero fui insultado y después agredido. No hubo provocación alguna. Dos personas me pidieron que retirara, traté de hacerlo, pero apenas crucé la calle Diego de de Velásquez, la gente empezó a golpearme. Una quincena de personas más o menos, con palos, bastones retráctiles, y dos de ellos con bate de béisbol“, dijo

“Finalmente, uno de los que empuñaba un bate de bésibol y tenía un casco de moto, en medio de muchos que tenían cascos, máscaras, equipamiento militar, objetos contundentes, uno de ellos logró pegarme en la cabeza“, continuó describiendo lo que le pasó.

De acuerdo a Cavada, terminó con cinco puntos en la cabeza. “Caí al suelo, me siguieron golpeando. Afortunadamente, los transeúntes normales me protegieron, me metieron dentro de un edificio y un doctor que tiene una consulta en la esquina me suturó la herida”, contó.

“La marcha del Rechazo ha dicho que rechaza la violencia. Yo lo que vi en esa esquina fue gente que estaba ejerciendo violencia contra otros, no solo sobre mi, golpearon a gente que estaba grabando, a gente que intentó defenderme. Golpearon a todo aquel ellos pensaban que era su rival“, sostuvo.

“Ellos pueden decir que rechazan la violencia, pero la verdad es que salen a al calle a ejercerla impunemente”, finalizó.

Ve el video a continuación: