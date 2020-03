Campaña crea espacios públicos de acogida para mujeres agredidas

Ad portas de conmemorarse un nuevo Día Internacional de la Mujer, el Partido por la Democracia (PPD) lanzó la campaña “Aquí te cuidamos”, que busca generar espacios públicos en barrios y poblaciones para que se conviertan en lugares de acogida para mujeres que han sido agredidas.

La iniciativa fue presentada por el presidente del partido, Heraldo Muñoz, y las integrantes de la Secretaría Nacional de la Mujer PPD, así como por dirigentas regionales y comunales, y consiste en un sticker que será repartido en distintas comunas del país, para que almacenes, farmacias, peluquerías y otros locales comerciales lo instalen en sus vitrinas y se adhieran a la iniciativa.

El ex canciller recordó que cuando Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura, en 1945, aun no existía el voto femenino, recién instalado en 1948, lo que era “una vergüenza para el país”.

“Desde entonces los pasos se han venido dando de manera consistente, y lo que ha sucedido hace un par de días en el Congreso es algo absolutamente histórico: paridad de género, ni más ni menos, para el proceso constituyente, donde Chile está liderando a nivel mundial”, dijo, destacando además la promulgación de la Ley Gabriela, como un elemento más para atacar la violencia contra la mujer.

“Si bien ha habido avances desde los tiempos de Gabriela Mistral, todavía son muy lentos, y necesitamos una presencia mucho mayor en el parlamento, en las instancias de poder, necesitamos equidad en los salarios, hay un camino largo que recorrer para eliminar, por ejemplo, la violencia política de género”, sostuvo el timonel PPD.

Sobre este último tema, otro elemento de la campaña “Aquí te cuidamos” serán unos videos para redes sociales, que explican la violencia política contra la mujer, y que tiene que ver con la discriminación que ha existido para que ellas accedan a cargos públicos o la exclusión en los espacios de decisión partidaria.

Según explicó la dirigenta nacional Andrea Muñoz, el propósito es visibilizar todo tipo de violencia que afecta a la mujer, y que por eso, por un lado, están incentivando la creación de estos espacios de acogida en los barrios para aquellas mujeres que hayan sido acosadas en la calle o sufran violencia intrafamiliar, y así puedan acudir a un lugar a resguardarse y denunciar; y por otra parte, explicar el sentido de la violencia política, menos visibilizada, pero que ha sido una práctica histórica en la actividad política.