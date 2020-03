Eran pasadas las 19.30 del viernes cuando el fotógrafo Marcelo Hernández terminaba de cubrir las manifestaciones de Plaza Italia, retratando como un carro lanza aguas se quemaba por completo. Pocos momentos después recibió una bomba lacrimógena en la cara disparada por Carabineros.

“Antes de pegarme la lacrimógena en la cara pasaron dos cerca mio y perdigones que bañaban el lugar y la espalda de la gente que corría“, señaló el fotógrafo de Agencia Aton.

“Sentí un golpe seco en mi cabeza, en mi cara, me di vuelta y el carabinero seguía apuntándome. Yo no atinaba a nada, quedé inmóvil luego del golpe, no entendía que pasaba, sólo atiné a tocarme mi ojo derecho al que desde la ceja y el párpado le corría sangre“, relató Hernández.

La máscara antibalística que ocupa para fotografiar lugares conflictivos le ayudó a sortear con suerte el disparo a quemarropa.

“Sin la máscara no sólo hubiese perdido el ojo sino la vida“, señaló.

Después de ocurrido el hecho y con su cara ensangrentada, el fotógrafo fue llevado por gente cercana y fotógrafos amigos al Hospital de la Asociación Chilena de Seguridad para descartar lesiones aún más graves a las sufridas en su cara. Actualmente el profesional está en reposo y a la espera de nuevos exámenes.

Aton Chile.