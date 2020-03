Un hombre fue detenido y posteriormente puesto en libertad con medidas cautelares tras protagonizar un violento hecho al interior del Metro de Santiago el pasado viernes cuando golpeó con dos combos a una joven universitaria en el momento en que ella le solicitó que se moviera pues la estaba presionando contra un fierro.

“(Estoy) mucho mejor, con ánimo, siempre he sido muy alegre así que no voy a dejar que alguien como él vaya a opacar mi sonrisa”, dijo Sandra Zamorano en conversación con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura.

Si pudieras contar lo que pasó para tener más antecedentes, te lo agradezco…

– El viernes me dirigía hacia mi trabajo y tomo el metro en Franklin. Y voy parada afirmada del fierro. Entre las estaciones entra gente pero sigue quedando espacio. Y un tipo que me empieza a apretar contra el fierro.

Ahí había clara intención de acoso… acoso físico.

– Exactamente. Y miro para el lado y veo que hay espacio y le digo ‘oye ¿te puedes correr por favor? Queda espacio’. Y el tipo va y me dice ‘Córrete voh’. Ya, arreglo mi mochila para correrme yo, porque si él no se corre uno tiende a correrse y lo paso a llevar con el codo y me pega dos combos en el ojo.

Dos golpes te dio. ¿Y la gente que iba en el Metro que hizo? Me imagino que iba mucha gente…

– Sí. A la señora que iba al lado mío le dio una crisis de pánico y uno de los hombres jóvenes me dice ‘Amiga, no estás sola’ y empiezan a pasar muchas cosas dentro del vagón, como que empieza un caos en esta situación.

Y me imagino que tú estabas muy mareada producto de los golpes, ¿te partieron la cara, no?

– Por supuesto. Me rompió la ceja, tengo el ojo morado. Y bueno, el tipo sacó una cadena y empieza a ser como el villano, así como ‘a mi nadie me pega’.

A bolear la cadena.

– Claro. Lo cuático es que dice ‘ella me tocó, me pasó a llevar’. Y le dicen ‘oye, pero ese no es motivo para pegarle a una mujer’ y es lo que se escucha directamente ahí en el video.

Sandra, después de este incidente hiciste la denuncia correspondiente en Carabineros y llegaste a audiencia en Tribunales. ¿Cuáles fueron los pasos?

– Bueno, una vez que abrieron la puerta del Metro pasa lo que se ve en el video. Detienen a este sujeto y a mi junto a la señora que le da la crisis de pánico nos llevan a una salita del Metro para calmarnos porque las dos estábamos muy mal. Yo espero que ella esté muy bien. Nos ponen en la salita, llega Carabineros junto a mi familia y ahí nos llevan a declarar, con Carabineros, después constatar lesiones… Estuve hasta las 12 de la noche entre Carabineros y médicos.

¿El sujeto fue identificado?

– Sí, lo detuvieron al tiro. Pero después no supe más de él.

¿Y no fuiste citada a declarar?

– No, el tribunal dio 90 días de investigación para saber lo que pasó.

Pero él no quedó en prisión preventiva, solo con algunas medidas precautorias.

– Con la firma mensual y la prohibición de acercarse al Metro y a mí a 200 metros.

¿Piensas que está correcta la medida impuesta por el Tribunal?

– Igual da miedo estar en una sociedad con una persona con esa magnitud… que para mí es una persona loca.

Evidentemente que es un psicópata el que actúa así y hay muchos sueltos que afectan fundamentalmente a las mujeres…

– Sí. Da miedo. Yo siento que la Justicia no hizo mucha justicia, pero estoy agradecida de la gente que me ayudó en el Metro. Muy agradecida con ellas.

Hubo solidaridad.

– Todo ayudaron porque vieron la situación desde el inicio. Vieron que yo nunca fui agresiva con el tipo como para que él me tratara de esa magnitud, por eso que la gente fue como mi rescate.