Inauguran obra de mejoramiento en espacio público del Barrio Victoria

El Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, al Seremi de Economía, Raúl Morales y a los concejales Adriana Morán y José Francisco Salamanca, inauguraron esta mañana las obras de mejoramiento del Barrio Comercial Victoria, el sector patrimonial de artesanos en cuero y zapateros más antiguo del país, que incluyeron la ampliación de veredas, nuevo mobiliario e iluminación, cicleteros y nuevos árboles, entre otros.

“En Santiago no vamos a bajar los brazos, porque no solo estamos enfocados en el casco histórico, que ha visto sus ventas mermadas en los últimos meses, sino que también en recuperar los tradicionales barrios comerciales junto a la comunidad y a los propios locatarios. Hoy estamos en Victoria inaugurando importantes mejoras y donde además no solo se ofrecen zapatos y productos de cuero de primera calidad, sino que también tiene una oferta gastronómica importante. Le cambiamos la cara a este barrio para hacerlo más acogedor, amigable e inclusivo y la invitación es a que la gente venga”, resaltó Alessandri.

Los trabajos de remodelación consideraron una inversión de 615 millones de pesos en 4.215 m2, en calle Victoria, entre Chiloé y San Diego, y en calle Arturo Prat, entre Victoria y Santiago. Se enmarcan en el Programa de Barrios Comerciales del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de SERCOTEC, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Al respecto, el ministro Monckeberg señaló que “queríamos no solamente mostrar lo que aquí se realiza, sino cómo mejorar ese entorno. Después de unos meses de trabajo el resultado está a la vista, son más de 600 millones de presupuesto invertidos junto con el municipio, Sercotec y también con los vecinos, que nos permite dar a conocer el resultado. Hoy hay veredas nuevas, mobiliario urbano, señalética, espacios y cuidados para la arborización. En definitiva, hay un proyecto bien logrado y lo que busca es rescatar barrios céntricos, barrios donde esperamos que las familias sigan aprovechando, no solamente en la lógica del comercio, sino que también en el caso nuestro, en la lógica de la vivienda”.

El objetivo central de este tipo de iniciativas apunta a potenciar el desarrollo comercial del barrio, mediante un espacio público adecuado y seguro para las actividades que allí se realizan, mejorando las condiciones de circulación de los peatones y la calidad ambiental del sector.

Agencia Uno