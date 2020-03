El ministro de Justicia y los Derechos Humanos, Hernán Larraín calificó como “brutal” la agresión de Carabineros durante la detención del adulto mayor durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en Santiago.

En entrevista con el canal 24 Horas, la autoridad aclaró que no tiene mayores antecedentes sobre el caso y solo vio los videos que se han difundido, tanto en redes sociales como por Carabineros, pero “lo que vi me pareció un acto brutal, pero no tengo los antecedentes para hacer un juicio definitivo”.

“Cuando se dice que el uso de la fuerza tiene que ser proporcional y en situaciones necesarias, se debe definir cómo usarla. Lo que vimos se sale de esa categoría“, añadió.

El ministro dijo que será la Justicia quien determinen qué hacer sobre el caso, aunque reconoció que “lo sucedido en este caso es chocante y espero que se analice debidamente. Si es como se dice que habría pasado, se deben tomar sanciones”.