Vecinos del entorno de la Plaza Baquedano se encontraron con una desagradable sorpresa la mañana de este viernes luego que se instalaran tres vallas de concreto en la intersección de las calles Vicuña Mackenna con Carabineros de Chile.

A través de las redes sociales, los residentes del sector denunciaron la situación y acusaron estar “sitiados”.

“Esto no es un campamento ni estrategia militar. ¿Cómo nos van a cercar así? Esto no es vida. Nosotros estamos sitiados por la policía, lo vengo diciendo desde octubre… ¿no les queda claro? Esto es ilegal, por favor, respondan ahora y saquen esto. Esto no puede pasar acá, no los queremos acá“, son las palabras de uno de los afectados.

Precisamente el entorno bloqueado por las estructuras colinda con la calle Ramón Corvalán y permite el acceso hacia los locales del Hotel Crowne Plaza y el Parque San Borja.

Eso sí, desde el 18 de octubre se convirtió en el epicentro de los enfrentamientos entre la “Primera línea” y los efectivos de Fuerzas Especiales, siendo los viernes los días más críticos.