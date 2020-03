Ministerio de Salud eleva confirmados por coronavirus a 43 casos

El Ministerio de Salud confirmó diez casos nuevos de coronavirus en Chile. Esto hace un total de 43 pacientes contagiados con el Covid-19 en el país.

De acuerdo a los datos de la autoridad, los casos en la Región Metropolitana se elevaron a 29 personas, siendo seis más que este jueves.

En la Región del Maule hay un caso nuevo, siendo 8 en total; al igual que el Ñuble, donde ahora hay 2 casos.

En el Biobío, la cifra asciende de un caso a 3. Y Los Lagos se mantiene un único paciente.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que “es cosa de horas y días, a no más de una semana, de detectar el primer caso no importado, obligando a tomar medidas”. Esto sería pasar a la fase 3 del protocolo, que corresponde cuando el contagio se produce adentro del país y no son casos importados.