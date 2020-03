El Presidente Sebastián Piñera aclaró sus dichos en entrevista con Meganoticias, en donde afirmó que sabían de antes que se iban atacar las estaciones del Metro el 18 de octubre.

El Mandatario señaló que “el 18 de octubre, cuando supimos que iban a atacar las estaciones del Metro, 136 estaciones, hablamos con el general Rozas. Decíamos que se requieren mínimo 10 carabineros para proteger una estación del Metro, por 136 estaciones, 1.360 carabineros. No teníamos esos carabineros“.

“Además, había que proteger La Moneda, el Congreso, había que proteger a la gente. No es casualidad que la luz eléctrica no se haya cortado, no es casualidad que el agua potable siga corriendo por las llaves”, justificó el Jefe de Estado.

Este viernes, Piñera precisó que “supimos de los incendios en el Metro cuando fuimos informado de la primera estación que fue quemada, que fue la estación Elisa Correa y partir de ese instante, tomamos todas las medidas posible para resguardar el orden publico esa noche del 18 de octubre”.