Coronavirus: Más de mil académicos piden suspender clases presenciales

Este sábado un grupo de más de mil académicos hicieron un llamado a rectores y autoridades universitarias, esto son el fin de que se suspendan las clases presenciales en recintos educacionales, pese que ayer el Presidente Sebastián Piñera sostuvo que esto se haría solo en caso de haber un contagio de coronavirus en los establecimientos.

En este sentido pidieron implementar las actividades de forma online, considerando que en Chile ya hay 61 contagiados por lo que nos encontramos ya en la Fase 3. Entre los firmantes, se encuentran conocidas personalidades del mundo letrado, entre ellos, Lucía Dammert, César Hidalgo, Maisa Rojas y Marcelo Mena.

En el texto, los docentes plantean que según la evidencia internacional, “las medidas preventivas precoces son una forma efectiva de detener el ritmo acelerado de contagios”, lo que califican como “particularmente crítico ante un virus como este que, de no toparse con medidas agresivas de contención, puede mostrar una tasa de rápido crecimiento”.

Ante esto indican que les parece prioritario tomar medidas hoy, para retrasar lo más posible este crecimiento de contagio, con dos medidas principales: “suspendiendo las clases presenciales en recintos educacionales de manera inmediata y no esperando a que haya casos diagnosticados en el establecimiento”.

En segundo lugar, hacen un llamado a las autoridades universitarias “a que implementen medidas inmediatas suspendiendo las actividades presenciales y desarrollando nuestras clases en modalidad online”. Agregan que están convencidos “que esto no solo es posible sino también necesario, y dará una clara señal al resto de la sociedad en pos de implementar medidas de aislamiento masivo en otras instituciones de manera ordenada, sin pánico y pensando en el bien de todos”. Recordar que hasta ahora, el protocolo implementado por el Gobierno a propósito de la Fase 3, no contempla la cancelación de clases, sino que solo considera “la necesidad de cuarentena para un alumno que esté afectado cuando se trata de un solo caso, y cuarentena de todo el colegio cuando se trate de dos o más casos”, según dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Además, explicó que la cuarentena “puede ocurrir en el domicilio de alumnos y profesores, o podría ser en horario parcial o completo en los mismos recintos educacionales si ese periodo de vigilancia no se puede cumplir en el domicilio”