La médico especialista en salud pública y epidemiología, Catterina Ferreccio, recomendó utilizar guantes en la vía pública para evitar contagiarse del coronavirus. Junto a ello, aseguró que con lavarse las manos con jabón basta para resguardarse de la enfermedad.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la miembro del comité de expertos para enfrentar el coronavirus dijo sirve “cualquier guante, de género, de algodón, porque tiene muchos roles. Por ejemplo, los chinos usan mucho guantes de algodón, de los blancos”.

“Al usar guantes estás más consciente de no meterte la mano a la cara, porque el mecanismo es tus manos se contaminan, y tu que la llevas al ojo, la nariz o la boca. Esos son los orificios, porque penetra. Si tu estás con guantes en menos probable que te metas las manos. Y luego si tocas la superficie del Metro, al llegar al lugar te sacar los guantes y te lavas las manos”, explicó.

“Aunque el objetivo, si no es un guante quirúrgico o perfecto, es más un efecto mecánico de alejarte de la superficies“, agregó.

Con respecto al desabastecimiento de alcohol gel, recomendó que “lo mejor es el lavado con agua y jabón, es suficiente, porque sale el virus. Hay que lavársela bien y listo. El alcohol gel, su utilidad yo le veo es que puedo usarlo en todas partes”.

Suspensión de clases

Antes de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara la suspensión de clases por dos semanas para los colegios del país, el comité de expertos dijo que esto no era necesario.

Ferreccio dijo que ella era partidaria de que se suspendiera, pero que había opiniones divididas en el panel. “Otros tenían otros argumentos, que consideraban que no era evidente que los niños fueran transmisores y que todos los casos todavía estaban circunscritos y asociados a viajeros y que una medida tan fuerte, que podía ser no ser suficiente dos semanas. Entonces no empezarlo tan pronto, para que dure tanto la suspensión de clases, también que era bueno tenerlo en los colegios para poder vacunarlos“.

Además, la doctora acotó que es poco probable que una persona que se contagió, vuelva a hacerlo. “Toda la evidencia es que no, que queda con inmunidad, eso se a repetido en humano y en animales, en todos los experimentos que se han hecho con este virus”. “La duda que queda siempre es cuanto tiempo dura” esta inmunidad, añadió.