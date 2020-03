La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei anunció esta tarde que desde mañana el mall Costanera Center permanecerá cerrado -excepto supermercado y farmacias– a raíz del aumento de casos de contagio del virus COVID-19.

En conversación con Pedro Carcuro en “El Rompecabezas” de Agricultura, la edil dijo que “cuesta creer que se pueda propagar con esta velocidad” el virus y lamentó el caso de Italia que “uno creía que era cosa de películas”.

“Muy pocos países han estado preparados”, añadió para luego reflexionar que “esto tiene que ser entendido por todos. No son mis derechos, es una sociedad que está en peligro”. Para ello, llamó a tener disciplina, seguir las instrucciones, ser ordenado y tomar decisiones en forma rápida. Por el contrario, “esa irresponsabilidad puede llevar a nuestro país a parecernos más a Italia que a Alemania lamentablemente”.

“Yo me acuerdo cuando hubo un brote de cólera. Chile tuvo un solo caso. La autoridad llamó a no comer mariscos y la verdad es que todo el mundo acató y no hubo contagios en esa época”, aseguró, pero “hoy la realidad es diferente”.

“Hay chilenos que sí son muy responsables y tiene que frenar a quien está alrededor“, insistió.

Sobre su comuna, dijo que hoy “cerramos dos parques que tienen rejas: el Inés de Suárez y el Parque de las Esculturas”. El llamado es “no ir a parques, el café de la esquina o plazas. No son vacaciones”.

Sobre el Costanera Center -que es el mall más grande de Sudamérica- dijo que “toda esta idea de ir cerrando el comercio la hemos ido conversando minuto a minuto. Vamos a cerrar restaurantes, bares, etcétera. Ha estado de acuerdo la Cámara de Comercio de Providencia“.

Sobre Cencosud, empresa dueña de Costanera Center, dijo que han tenido “una excelente actitud, no hemos tenido ningún problema y agradezco que sea así”.

Sin embargo, “nada sacamos si los bares restaurantes se cierran y sí siguen abiertos en Ñuñoa o Las Condes”.

“La gente que sale, sale a comprar a supermercado, minimarket o farmacias. Si van a hacer que los trabajadores salgan de casa, usen transporte y a veces crucen Santiago para no vender nada, no tiene sentido alguno. Yo creo que finalmente se va a imponer la lógica que es cerrar“, aseguró.

En tanto, en Providencia continuarán abiertos los supermercados, minimarkets y farmacias sin restricción de horario, con el objetivo de tener menor cantidad de chilenos en las calles. “Si quieren funcionar las 24 horas los vamos a ayudar”, declaró.

“Obviamente es distinto 2 millones de personas en las calles de Providencia que 10 mil. Hay que restringir el contagio lo mas posible para no tener una avalancha de enfermos que haga colapsar los hospitales“, aseveró.

Por último dijo que el centro comercial Drugstore se plegó al cierre desde mañana.