Ministro de Economía: fijación de precios es posible en estado de excepción

El ministro de Economía, Lucas Palacios, anunció hoy que se están adoptando mecanismos para evitar la especulación de precios en productos básicos ligados a la contingencia del coronavirus. Explicó que la fijación de precios es posible en un estado de excepción.

“Ya estamos disponiendo todos los medios legales para evitar abusos y especulación de precios. De eso no cabe ninguna duda. Y no descartamos absolutamente ninguna alternativa que disponga el Gobierno para garantizar que las personas no solamente estén abastecidas de los productos que necesitan, sino que además sea a un precio justo y razonable”, advirtió.

Explicó que el Sernac se encuentra elaborando un estudio de productos tales como alcohol gel, mascarillas, papel higiénico, entre otros, para determinar su variación de precio y llamó a los ciudadanos a informar a través de los canales oficiales cualquier irregularidad en el mercado.

“Ya oficiamos a todas las farmacias a través del Sernac con una serie de doce productos, que son los que internacionalmente se han definido como los más relevantes para poder hacer frente al tema sanitario“, dijo.

Agregó que “ayer me reuní con los gremios de los supermercados, que son los que agrupan el 80% de las ventas de alimentos y productos de limpieza para las personas, en el mismo sentido. Es decir, nosotros estamos monitoreando y revisando diariamente lo que está ocurriendo con los precios de esos productos”.

Fijación de precio y cierre de malls

En cuanto a la fijación de precios, el titular de la cartera indicó que existe la posibilidad de fijar precios bajo un estado de excepción constitucional, medida que se extiende lo que dura dicha medida de excepción.

Sin embargo, advirtió que “cuando empieza a haber sobredemanda de algunos productos, los productos se acaban. Entonces necesitamos que se siga produciendo y distribuyendo a un precio justo, sin abusos ni especulaciones“.

“Esto no es una carrera de 100 metros planos, sino una maratón, y por eso necesitamos medidas que se mantengan en el tiempo. Necesitamos que los productores cuenten con los incentivos correctos para seguir abasteciendo”, añadió.

En cuanto a eventuales cierres de mall u otros centros comerciales, dijo es atribución del Instituto de Salud Pública, delegado a través del Presidente de la República.

CL/Aton Chile