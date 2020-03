COVID-19: Aprueban proyecto que limita rentabilidad de insumos y prestaciones

Por 29 votos a favor, nadie en contra y ninguna abstención, la Sala del Senado aprobó, en general, el proyecto de ley que limita la rentabilidad de prestadores de salud en casos de epidemia o pandemia y declara ilegal las cláusulas que nieguen cobertura de salud en este tipo de situaciones. Se fijó como plazo de indicaciones el viernes a las 11:00 de la mañana.

La iniciativa fue patrocinada por los miembros de la Comisión de Salud del Senado, Carolina Goic –presidenta-, Rabindranath Quinteros, Guido Girardi y Francisco Chahuán y establece que ante una pandemia o una situación crítica del país los prestadores de salud no podrán cobrar más de un 10% por sobre el precio de lista para las prestaciones establecidos en el arancel Fonasa.

El proyecto también establece “como ilegal o no escrita” cualquier cláusula de la póliza de un seguro complementario o contrato de salud que permita no cumplir con las coberturas contratadas, y cualquier otro examen o prestación no arancelada deberá ser cubierta al costo real de la prestación.

Los miembros del oficialismo aprobaron el proyecto, pese a que le hicieron diversas críticas y anunciaron que “lo corregirán” en el periodo de indicaciones. Mientras que los senadores Rincón y Letelier, pidieron que incluyeran como indicaciones las iniciativas que ellos presentaron con un objetivo similar.

En su defensa a la moción presentada, el senador Girardi argumentó: “Este proyecto no tiene color político surge de la Comisión de Salud a raíz de una indignación transversal porque es inaceptable que en un contexto de pandemia que instituciones que tienen que velar y ser garantes de la salud, o ser proveedores de insumos intenten sacar provecho de manera inmoral”.

El legislador afirmó “los invito a ingresar, ahora, a Mercado Libre y ver como se ofertan mascarilla a $ 6 mil pesos, un frasco de alcohol gel en 15 o 20 mil pesos. Hay farmacias que han subido en un 1.000 % el costo de elementos básicos. En la Clínica Las Condes por una PCR de corona virus cobran 113 mil pesos y por la influenza 209.000 más la consulta del médico… al final termina pagando 400 mil pesos por algo que en todas partes del mundo es gratuito”.

Además aseguró que “apoyamos la declaración de Estado de Catástrofe porque hoy la primera prioridad es la salud del país… pero en la página de la CLC dice ‘entre las exclusiones de cobertura están las patologías declaradas como pandemia’, aduciendo razones de fuerza mayor como si las personas fueran autos o cosas”.

Girardi aclaró que “los temores de que se podría generar mercado negro son infundados, porque ya ocurren cuando se cobra un mil por ciento insumos de primera necesidad, que no tienen alternativas como el alcohol gel, las mascarillas, los exámenes PCR… y deben ser garantizados como derecho o al menos que el costo sea accesible para la población”.

Asimismo alertó que “nos quedan las semanas más críticas de la pandemia. Los casos se están duplicando cada dos o tres días. Estamos en una situación grave, pero se puede evitar llegar a lo que vive Europa -y sobre todo, Italia (…)- pero a condición de que se tomen las medidas, se centralicen las camas y se prohíban y sancionen este inaceptable atentado a la salud y a la vida”.

Agencia Uno