El Presidente Sebastián Piñera llamó este miércoles a la “unidad”, “colaboración”, “responsabilidad” y “generosidad”, en medio de la propagación del coronavirus que ya tiene 281 contagiados a nivel nacional y emergencia por la cual decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.

El Mandatario utilizó su cuenta de Twitter para dirigirse a la gente, diciendo que “el #Coronavirus se transformó en la mayor amenaza a la salud del mundo en el último siglo. Por eso, siguiendo Plan de Acción del Gobierno con colaboración de la OMS y asesoría científica, he decretado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe”.

“Estado de Catástrofe se implementará en TODO el país por 90 días a partir de las 00:00 horas de mañana. Las FF.AA. colaborarán para enfrentar mejor esta crisis, asumiendo el mando de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y colaborando en protección de fronteras y materias sanitarias”, agregó.

Además enfatizó que “en tiempos de crisis está en juego la salud de nuestros compatriotas. Por eso necesitamos unidad y no división, colaboración y no obstrucción, responsabilidad y no improvisación, generosidad y no egoísmo. Cuide su salud y la del otro, en especial (de los) Adultos Mayores. #CuidémonosEntreTodos”, sentenció.

