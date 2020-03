Ministro Mañalich: No se descarta que FF.AA. vigile a quienes tengan cuarentena

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo este jueves que hay personas que no están respetando la cuarentena dictada para evitar la propagación del coronavirus Covid-19. “Las personas a las que se les ha instruido que respeten su cuarentena, para no contagiar a sus familiares, para no contagiar a los adultos, no lo están haciendo”, dijo.

El mayor problema, detalló la autoridad, está en el sector oriente. Por ello dijo que “hemos tomado la decisión, con el jefe de la zona, de estrechar un cerco de vigilancia sobre este sector para ver si esta cuarentena se está respetando. Por lo mismo, la opción de aplicar una cuarentena al sector oriente no es descartable“.

Mañalich sentenció que si la cuarentena no se está cumpliendo, entonces “vamos a enviar personal, incluido potencialmente personal de las Fuerzas Armadas, a visitar a estas personas para ver que estén cumpliendo la cuarentena”.