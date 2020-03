Presidenta del Colegio Médico pide al ministro Mañalich ser más humilde: “Tiene que cambiar de actitud”

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, llamó al Gobierno a tomar medidas más importantes para contener el coronavirus en el país y, así, “transmitir que hay un interés de proteger” a la ciudadanía del contagio del Covid-19.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Siches dijo que se necesita un rol más fundamental del Presidente Sebastián Piñera porque “hemos tenido dificultades para dialogar con el Ministerio de Salud”.

Lo que critica la presidenta del gremio es que hay anuncios, como estar preparados para atender a 100 mil enfermos, “grandilocuentes con plena certeza de números que nosotros no hemos podido trasparentar con esa seguridad. Eso me da temor, porque no hemos podido contratas esa información. y porque en estos momentos se requiere humildad y quizás al Presidente no le han llegado estos mensajes, que estos titulares no son tan titulares como nosotros hemos visto. ademas Hay que ser mas humildes para enfrentar una pandemia como esta”

Sobre el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que “yo creo que él tiene que cambiar su actitud, de todas manera, recibir colaboración, conversar con las distintas partes, recibir la colaboración del colegio medico”.

Añadió e hizo hincapié en el “trabajo colaborativo con los trabajadores, que mas del 30% de ellos, los más probable, se van a contagiar de Covid en su trabajo y muchos de ellos van a contagiar a su familia, y por lo mismo hemos pedido de forma muy reiterada un cambio de actitud por parte del ministro, o si no que nuestro Presidente tome un rol mas protagónico“.

Sobre la solicitud de cuarentenas por ciudades, Siches dijo que “hay bastante ansiedad por que ocurran medidas un poco mas definitorias y espero que así sea. Ayer hablamos con la presidenta del Senado para que pusiera en contacto con el Presidente de la República, pero ya en realidad se me acabaron las estrategias. Me reuní con todos los actores: me reuní con el Presidente, he intentado conversar con el ministro, con sus equipos técnicos, y ya no tengo mas ideas“.

El Colegio Médico lamentó que si Chile hubiese dio más enfático con los controles de ingresos o con las cuarentenas, “quizás tendríamos menos focos, no tantos regiones del país. Así, lo mismo del tema de los colegios y universidades. Nosotros lo pedimos justamente porque el Gobierno quería contener los casos diagnosticados, sin tener protocolos claros para diagnosticarlos”.