Canciller Ribera pidió calma a chilenos en el exterior que no pueden volver al país

El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, se refirió a los ciudadanos chilenos en el exterior que no han podido regresar al país en el marco de la pandemia por el Coronavirus (COVID-19).

El Canciller afirmó que “existen diversos países en el mundo que han decretado toque de queda, impidiendo la circulación interna. Otros han decretado el cierre de sus fronteras, y eso dificulta lógicamente o impide el vuelo de aviones a diversas compañías”.

El secretario de Estado llamó a “mantener la calma, mantenerse informados, y principalmente no caer en la situación en que uno compre pasajes, que luego cuando uno lo va a ejercer se da cuenta que no le están cumpliendo”.

En este sentido, señaló que “tenemos conocimientos de chilenos que por las redes sociales nos informan de que compran pasajes y que luego no lo pueden ejercer porque la compañía respectiva no está volando”.

La autoridad aseguró que “estamos trabajando con el Gobierno del Perú, para ver cómo seguimos trayendo ciudadanos chilenos desde allá. Sabemos que hay dificultades para ello, ayer trajimos cerca de 200 chilenos desde Cuzco a Santiago, y durante el transcurso del día esperamos concretar otra operación de retorno de compatriotas al país”.

Además, expresó que “estamos preocupados de quienes están en otros lugares, pero lógicamente que mientras más distantes se encuentren de Chile, más difícil es el retorno de ellos”.

“Tenemos países que han cerrado sus fronteras y nuestra labor es abrirlas, para que puedan volar los aviones y regresar a Chile”, agregó el ministro de Relaciones Exteriores.

Ribera reiteró “a los chilenos que están distantes, a los que preguntan cómo volver, les queremos pedir que mantengan la calma, que no abandonen los lugares donde están, que no compren pasajes caros que no les garantizan el retorno”.

En este sentido, agregó que deben tener “presente que en este momento es necesario resguardar la seguridad personal, donde alojar, donde alimentar, estar cerca de lugares que tengan un mayor nivel de respuesta a los requerimientos de ustedes”.

Por último, hizo un llamado a los compatriotas a que “en caso de dudas, revisen la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, www.minrel.gob.cl, donde hay información, no solamente de la situación de cada país, sino que también del consulado al cual tienen que llamar para ser atendidos por teléfono o por medio de internet”.

Agencia UNO.