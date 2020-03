Representante de la OMS en Chile: “No es recomendable declarar la cuarentena general”

El representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud (OMS), doctor Fernando Leanes, aseguró que bajo el escenario actual, no es recomendable declarar la cuarentena general en el país. El profesional señaló que la medida no es “muy eficaz”.

En entrevista con Meganoticias, Leanes afirmó que “definitivamente no recomienda la OMS medidas de limitación del movimiento, indiscriminadas y por largos períodos de tiempo, por dos razones: primero, porque tienen un efecto corto, y segundo porque no se pueden sostener muchas veces, ya que la gente las incumple o porque la gente no puede subsistir con esas medidas”.

Sobre la realidad local, agregó que “hay un consenso bien importante sobre Chile por parte de los expertos, de que estas medidas no son convenientes”.

El especialista reiteró que dado el actual escenario del país “no sería necesario (declarar cuarentena). No sería conveniente una medida como esa. No es mi opinión, es la de los expertos de la Organización Panamericana de la Salud y es la opinión de los expertos del país”.

Leanes detalló que “ayer (jueves) hubo una reunión en el Senado. Yo he hablado con algunos políticos opositores y tampoco están de acuerdo con esta medida”.

“Esta medida genera un sentido común equivocado, es muy seductora, muy popular. En varios países se está aplicando, y en los primeros días la gente la acepta bastante, indicó.

Por lo mismo, consideró que “hay que aprovechar la aceptación que tiene la gente por este tipo de medida tan drástica, para hacer mayor hincapié en la autoexigencia de lo que es la detección de casos sospechosos, el diagnóstico, el aislamiento, el rastreo de positivos, tratamiento y cuidado de las personas”.

El doctor recalcó que “es muy tentador ceder a esta medida, pero no resulta. No fue conveniente cerrar las escuelas en el momento que se hizo, porque generó dificultades para la vacunación (contra la influenza)”.

El representante de la OMS sostuvo que “es inevitable que haya nerviosismo, especulaciones políticas por este tipo de medidas, que no son tan eficaces”.

Consultado sobre el momento adecuado para decretar la cuarentena, señaló que “tenemos que llegar a un acuerdo, unificar la decisión y que la tome el ministro de Salud”.

En la misma línea, aseguró que “cualquier país que tome esta medida antes del momento en que la debe tomar, se está equivocando (…) Esta medida se debe tomar cuando tienes un número de casos muy alto, y se debe hacer por sectores, de una manera muy racional”.

Por último, sentenció que “no se puede comparar la situación de Chile con la de otros países, como Corea del Sur, ya que son realidades muy distintas”.

Agencia UNO.