Helia Molina, ex ministra de Salud, y la situación país por el Covid-19: “Con esta epidemia estamos todos aprendiendo”

Helia Molina, ex ministra de Salud, conversó con La Mañana Interactiva de radio Agricultura y analizó las propuestas del Gobierno para combatir la expansión del coronavirus o Covid-19. La actual Decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile alabó la iniciativa del Ejecutivo, pero apeló a la inclusión de otros gremios.

“Son excelentes iniciativas, como la del comité social donde se integren personas que tienen distintas miradas o puntos de observación. Hay una cosa muy interesante, pero a ese grupo todavía le falta. Creo que debería estar el colegio de enfermeras, organizaciones sociales, la CUT. Si vamos a hablar de un comité con sociedad civil tiene que haber un poquito más“, expresó la ex autoridad estatal.

“Fui invitada a La Moneda como ex ministra y tuvimos una buena reunión. Son excelentes los que están en el comité, pero no basta solo eso, hay que ver los aportes que pueden hacer los gremios, etc. Mientras se abra el abánico en la toma de decisiones, siempre serán buenas decisiones”, agregó Molina, quien sostuvo que la pandemia es una opción de aprendizaje para las autoridades.

“Yo he tratado de respaldar al Ministerio en todo lo que ha hecho, más allá de las críticas constructivas. El país tiene que seguir las indicaciones, eso es básico. En esta epidemia estamos todos aprendiendo. Tomar una cuarentena total tiene bastante complejidad desde mi punto de vista. Ya se debió declarar en Santiago… He visto lo que pasó hoy en el Metro, la gente se aglomeró y a uno le da pudor. Yo ando en auto y sola, pero si tuviera que ir en metro, correría tremendo riesgo. Todos corren riesgo, me preocupa mucho eso”, dijo.

Molina también abordó la opción de una posible cuarentena en la Región Metropolitana e hizo un llamado a no caer en extremos. “Cuarentena total no significa suspender los sistemas básicos. Tenemos que dejar funcionando algunos sistemas, como recolección de basura, agua potable, electricidad… No significa la guerra mundial y que todos vamos a padecer de hambre encerrados en las casas. Yo creo que podría frenar la curva de contagio“, cerró.