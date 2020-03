Ministro de Agricultura asegura que a Chile no le faltará alimento por el COVID-19: “No hay razón para acaparar”

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, realizó una importante petición a las personas respecto al abastecimiento de alimentos. El jefe de cartera, aseguró que a Chile no le faltará los suministros y que no habrá problemas de stock ante las medidas de prevención del coronavirus en nuestro país.

“No queremos especulaciones, tampoco queremos acaparamiento y el trabajo que hemos realizado como Ministerio de Agricultura muestra que a Chile no le van a faltar alimentos y por eso no hay razón para acaparar”, aseguró el secretario de Estado.

Respecto sobre la cadena de distribución en toque de queda, Walker informó que el salvo conducto de las personas que lleven los productos hacia los lugares de entrega será la hoja de despacho, más a licencia de conducir y la cédula de identidad.

Cabe señalar que, en nuestro país existen 746 casos confirmados de COVID-19, junto con dos fallecidos.