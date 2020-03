Arab destaca el proyecto de teletrabajo y sostiene: “No se van a ver afectadas las remuneraciones”

Durante este lunes la Cámara de Diputados presentó a ley el proyecto que busca regular el teletrabajo y el trabajo, trámite que demoró casi dos años. La medida llegó justo en medio de la cuarentena por la expansión del coronavirus o Covid-19 que derivó en la implementación de este formato en varias empresas con la finalidad de resguardar la salud de los empleados.

Fernando Arab, subsecretario del Trabajo, conversó con La Mañana Interactiva de radio Agricultura y mostró sus expectativas ante la normativa que será promulgada por el Presidente Sebastián Piñera. “Nosotros esperamos que este proyecto entre a regir en abril. Eso va a depender de que logremos en los próximos días de marzo hacer los trámites legales que corresponden, que son la promulgación y publicación de la iniciativa”, dijo.

“Esta ley lo que viene a hacer es regular los derechos de los trabajadores que hoy no están regulados. El teletrabajo, antes de la aprobación de esta ley, dependía de la sola buena voluntad de los empleadores“, expresó la autoridad, quien resaltó que los sueldos no sufrirán consecuencias. “No se van a ver afectadas las remuneraciones. Si un trabajador pasa a la modalidad de trabajo no le puede producir menoscabo en su remuneración. Hay absoluta libertad para que las partes puedan pactar las condiciones de teletrabajo, es un empleo moderno e inclusivo“, complementó

Arab también detalló en materia de salud y los beneficios que tendrán los teletrabajadores. “Si el trabajador que está trabajando a distancia tiene un accidente en su casa, va a quedar cubierto y va a tener derecho a todos los tratamientos y prestaciones. Queda absolutamente claro que todos los costos del teletrabajo (internet, reparación de los equipos) va a van a ser de impuestos del empleador, cosa que hoy no estaba definido”, manifestó.

“Vamos ser el primer país de Latinoamérica que lo establece y vamos a estar en sintonía con países europeos de la OCDE. Garantizamos dos ventajas del teletrabajo: la libertad del trabajador para ordenar su horario durante el día y en ningún caso puede interrumpir su derecho a desconexión de 12 horas“, sostuvo el subsecretario.