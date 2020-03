Zoológico Nacional entrega detalles de cómo se encuentra el puma que cruzó Providencia y Ñuñoa

Alejandra Montalba, directora del Zoológico Nacional, dio detalles de cómo se encuentra el puma que fue avistado esta madrugrada en Providencia y Ñuñoa.

En conversación con Pedro Carcuro en El Rompecabezas de Agricultura, Montalba dijo que una vez llegado al zoológico “salió voluntariamente desde la caja de transporte al hospital que tenemos dentro de la Clínica Veterinaria del zoológico que es el Hospital de Grandes Mamíferos. Ya salió, le pusimos una cámara así que lo podemos ver desde lejos”.

“Lo importante es que este puma esté en un lugar con silencio, sin ruido, sin ver personas, lo más oscuro posible para que no se nos estrese. Lo hemos podido ir monitoreando. Lo hemos visto que estuvo muy alerta, tranquilo, ahora está durmiendo… así que estamos bastante conformes con cómo ha salido todo esto”, aseguró.

La operación de rescate en sí parece que fue muy bien realizada, sin contratiempos.

– Hubo una muy buena coordinación, fuimos informado por la Municipalidad de Providencia y nosotros comenzamos a organizar el operativo que en estricto rigor le corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero, porque es un animal protegido por la ley de caza, por lo tanto el organismo competente es el SAG, y ellos nos pidieron apoyo porque tenemos especialistas en rescate animal, lo coordinamos con Carabineros y pudimos ir al lugar y gracias a Dios salió todo muy bien y muy controlado.

Hay especialistas que la sequía y el toque de queda influyeron en esta aventura del puma…

– Hay muchas hipótesis que se barajan de por qué el puma llegó hasta donde llegó, al centro de la ciudad. Se cree que bajó de un cerro, quizá cerro Manquehue porque se vio yendo desde Providencia hacia Ñuñoa en el avistamiento. Puede ser por varios factores. Uno, efectivamente que tenga poco alimento producto de la sequía. Segundo, que venía arrancando de una jauría de perros. Hay varios pumas que son atacados por perros, lamentablemente. Y tercero, que se trate de un puma juvenil y los pumas juveniles andan viendo territorios para establecerse. Andan viendo dónde hay hembras, dónde hay machos y empiezan a recorrer… Y pudo desorientarse y se dieron las condiciones propicias en que no había nadie en la calle y él pudiera recorrer un amplio camino. Si hubieran sido las 10 de la mañana quizá ese puma no hubiera llegado tan lejos y se hubiera asustado mucho antes en su caminar.

Tú dices que es un puma juvenil, ¿qué edad tiene?

– Nosotros calculamos que tiene alrededor de un año y medio. Hay que pensar que son reproductivos a los 3 años. Si bien no es cachorro, tampoco es un adulto. Está en buenas condiciones, pesó 30 kilos. Aparentemente -con el examen que le hicimos en el lugar- no tiene heridas, tiene buen peso. Que muchas veces cuando son animales silvestres con el hambre vienen muy flacos. Esperamos que lo que viene salga bien y poder devolverlo a la naturaleza ojalá esta misma semana.

¿Cuánto vive un puma normalmente?

– En la naturaleza 14 años y bajo cuidado humano, más de 20.

Cambia mucho… en este caso el cuidado humano lo favorece, pero parecería un factor contrario.

– Claro, pero es lo contrario. No pasan hambre, no tienen que estar preocupado de depredadores ni de cazar, tienen veterinario 24 horas; no se enferman.