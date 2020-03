Alcalde de Puente Alto y solicitud de Contraloría por rol de alcaldes en TV: “Poner a todos en el mismo saco me parece muy injusto”

Durante este martes la Contraloría General de la República se pronunció sobre las atribuciones que se han tomado alcaldes y alcaldesas de varias comunas en medio de la crisis sanitaria debido al coronavirus y emitió un dictamen que limita la aparición de estos en los matinales.

La medida fue comentada por Germán Codina, edil de Puente Alto, en diálogo con La Mañana Interactiva de radio Agricultura. “No creo en la censura… hay que respetar la diversidad y me gusta que haya alcaldes de distintos colores políticos. Poner a todos en el mismo saco me parece muy injusto“, expresó.

El representante de la comuna del sector sur de Santiago respaldó la participación de sus colegas en televisión y recalcó la importancia de ellos en los últimos meses. “Nunca me ha gustado la polémica. Lo que pasa es que tener que asumir un liderazgo, se tiene que usar mecanismos a los que uno no está habituado.A los que no les gusta que los alcaldes estén levantando la voz, que les solucionen los problemas ellos”, sostuvo.

“Creo que ha sido importante la participación de alcaldes en medios para ir levantando una agenda social“, complementó Codina, quien apuntó al riesgo de su sector en el combate contra la expansión del coronavirus. “Nuestros vecinos, en las condiciones que están, en caso de contagio van a permear muy rápido“, manifestó.