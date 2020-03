Clases permanecerán suspendidas dos semanas más debido al coronavirus y se adelantan vacaciones de invierno

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció que las clases se mantendrán suspendidas por dos semanas más y, además, se adelantarán las vacaciones de invierno para las dos últimas semanas de abril. Esto debido a la crisis sanitaria que provocado el coronavirus Covid-19 y para evitar más contagios, que ya suman más de mil en el país.

Esto significa, que la cancelación, que rige desde el 16 de marzo, se mantendrá hasta el 12 de abril, y después comenzarán inmediatamente los días libres para los estudiantes.

“De esta forma, durante todo el mes de abril no habrán clases en los jardines infantiles y en los establecimientos educacionales, tanto subvencionados, municipales, dependientes de los servicios locales de educación, particular subvencionados y también particular pagados”, dijo el secretario de Estado.

Agregó que por estas medidas “el año escolar se extenderá durante el mes de diciembre, terminando a fines de diciembre”.

El ministro dijo que se mantendrá el sistema de alimentación a un millón y medio de niños que reciben desayuno y almuerzo en sus establecimientos, los que son entregados a través de canastas individuales.

El ministro de Educación señaló que “nosotros no vemos riesgo en el cumplimiento del calendario académico”, reconociendo que “obviamente estas medidas producen un desfase”, por lo que tendrán que “hacer una nivelación al regreso de clases”.

En cuanto al pago de colegiaturas, Figueroa indicó que “el pago de la subvención no se interrumpe”, tanto en escuelas subvencionadas y municipales”.

Finalmente, sobre recintos particulares pagados, el titular del Mineduc sentenció que “el servicio educacional es un servicio anual, las condiciones pactadas de colegiatura son entre el colegio y apoderados”.