Cuarentena Total en Ñuñoa: Alcalde Zahri explica por qué es una medida “muy atinada”

Esta jornada el Gobierno decretó cuarentena total para 7 comunas de la Región Metropolitana: Providencia, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Independencia, Santiago y Ñuñoa. El alcalde de esta última, Andrés Zarhi, habló con el periodista Pedro Carcuro en El Rompecabezas de Agricultura.

Zahri se refirió primero al trámite para conseguir permisos en medio de los siguientes 7 días, los que se harán por medio de la Clave Única de cada chileno en la página web www.comisariavirtual.cl (que por el momento se mantiene caída). El alcalde explicó que esto servirá “si van al supermercado o farmacia o hacer una compra a un lugar determinado pero no más de dos, tres horas… lo que me preocupa es que hay gente que no tiene clave única y ahí tienen que hacer el trámite personalmente en la comisaría y se va a producir un alboroto”.

Además, aseguró, “hay muchos adultos mayores que no dominan la tecnología, nosotros estamos adaptándonos un poco pero va a ser bien complejo, en especial durante las primeras horas”.

Sin embargo esta medida la encuentra “muy atinada, porque aquí estamos jugando con la vida. Tenemos la experiencia que desgraciadamente han vivido otros países. Tomemos ese mal ejemplo, corrijámoslo y hagamos las cosas y creo que ese es el camino que están siguiendo“, dijo respecto al Gobierno.

Sobre por qué Ñuñoa fue electa entre las comunas con Cuarentena Total, Zahri dijo que “tenemos dos consultorios donde viene gente de otras comunas; tenemos una población flotante de 1 millón de personas diarias. Es una comuna que sí había que atacar porque está en el corazón de la Región Metropolitana“.

“Vamos a mantener los servicios básicos y Seguridad Ciudadana que van a seguir colaborando con Carabineros”, informó.