Hoy comienza cuarentena total en 7 comunas de Santiago: esto es todo lo que debes saber

Desde las 22:00 horas de hoy jueves 26 de marzo comenzará la cuarentena total en siete comunas del sector centro y oriente de la Región Metropolitana, por al menos 7 días.

Las comunas que deberán acatar esta ordenanza son: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia.

Esto implica que un total de 1.341.000 habitantes deberán permanecer en su domicilio, salvo excepciones que involucren temas de salud, emergencia u otras que están detalladas.

Algunos de los casos en los que se podrá salir, fueron detallados en un documento que publicó el Gobierno.

En las medidas se detalla que se podrá solicitar un permiso especial para realizar actividades como abastecerse de bienes y servicios esenciales, como ir al supermercado, a un almacén, farmacias, citas médicas, pasear mascotas, retirar alimentos desde Junaeb, pagar servicios básicos y cobrar pensiones.

A la vez también existe un permiso para asistir a un funeral o retornar al lugar de residencia habitual.

¿Dónde obtener el permiso?

Este se puede obtener a través del sitio web de Comisaría Virtual, sin necesidad de la clave única.

También puede solicitarse a través de las comisarías físicas de Carabineros, siendo adquirida solamente por la persona que le dará uso al permiso, el cual es personal, único e intransferible.

Respecto a la duración del permiso, este tiene un tiempo de vigencia que varía de los 30 minutos a las 24 horas, dependiendo del motivo por el cual se requiere.

Cabe mencionar que los permisos no son salvoconductos, por lo que no sirven para el toque de queda que rige desde las 22:00 a las 5:00 horas.

Labores de trabajo

Trabajadores del área de Salud, Emergencias, servicios de Utilidad Pública, del Estado, alimentos y comercio esencial, transportes, seguridad, prensa, educación, entre otros, podrán utilizar sus credenciales o documentos institucionales como equivalentes al permiso válido, dependiendo del caso y bajo parámetros descritos en el instructivo. Además, se debe portar la cédula de identidad.

Por otro lado el transporte continuará público continuará operando, así como los taxis. No obstante, aplicaciones de transporte como Uber, Cabify, Beats o Didi, no podrán operar, por no estar legalizadas.

Aquí puedes ver el documento completo: