Alcalde de La Reina sobre la entrega de información del Gobierno: “Nos hemos enterado como cualquier ciudadano”

La Reina de una de las comunas de la Región Metropolitana que no está con cuarentena, pero según su alcalde, José Manuel Palacios, “en algún momento va a llegar y hay que estar preparados”.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la autoridad comunal dijo que en su zona hay 3 casos confirmados, “pero no tenemos más información al respecto”.

“Nosotros hemos hecho un llamado al Gobierno a trasparentar esta situación, más que los nombres, la ubicación, dónde están y la cantidad de personas que tienen que estar en cuarentena por tener contacto directo con ellos”, dijo.

Sobre las medidas que ha ido tomando el Gobierno, Palacios expresó que “nos hemos enterado como cualquier ciudadano, por la información que está entregando periódicamente el Gobierno, pero creo que hay que tomar decisiones antes”.

“Yo sé que es complicado, que esta información si uno no la maneja bien puede generar mucha incertidumbre, duda y angustia en la población, pero con los alcaldes que estamos al lado de la gente es importante que coordinemos ciertas acciones“, subrayó.

Por ejemplo, la autoridad comunal dijo que “hay herramientas tecnológicas que serían muy útiles para poder utilizarlos en este caso (para saber) dónde hay personas que no se tienen que desplazar de su residencia y que hoy día no sabemos si lo están haciendo o no. Creo que nos falta darle una vuelta de tornillo a este tema, como a muchos otros, y eso se hace en conjunto“.