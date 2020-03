Chahín y crisis del Covid-19 en Chile: “La situación no es para hacer una crítica despiadada, sino que de hacer propuestas”

Mucha polémica causó durante las últimas horas el dictamen de la Dirección del Trabajo (DT) el cual sostiene y le permite a los empleadores no pagar sueldos a las personas que no se presenten a sus labores, sobre todo ahora que empezó a regir la cuarentena obligatoria en siete comunas de la Región Metropolitana (Independencia, Santiago, Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea).

La medida causó muchas repercusiones y en conversación con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, expresó su postura. “Es un mal dictamen, porque lo que se busca es que la gente pueda mantener su remuneración”, expresó.

Respecto a la crisis que vive Chile producto del coronavirus o Covid-19, el líder de la falange también llamó a la unidad para salir adelante y a no sacar ventajas políticas. “La situación de ahora no es para aprovechar y hacer una crítica política despiadada, sino que de hacer propuestas. No es el momento del oportunismo, pero tenemos sugerencias…nos estamos demorando demasiado en la entrega de resultados”, sostuvo.

“Quisimos mantener un tono de unidad en la oposición sin que haya un oportunismo para golpear al Gobierno“, complementó Chahín, quien reconoció que hay que doblar los esfuerzos para concientizar a la ciudadanía de los efectos de la pandemia. “Necesitamos hacer esfuerzos que de alguna manera nos permita decir a la gente ‘quédense en sus casas’ y van a tener sus servicios básicos“, dijo.