Subsecretario del Trabajo sobre dictamen de la DT: “La solución no va a ser jurídica, sino que política”

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, se refirió al dictamen de la Dirección del Trabajo (DT) que permite a los empleadores no pagar sueldos a las personas que no se presenten a sus labores, en medio de la cuarentena total que se decretó en siete comunas de la Región Metropolitana, tras la emergencia sanitaria que se vive actualmente a causa de la expansión del coronavirus.

Cabe recordar que la autoridad anunció que habrá cuarentena en las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, Providencia, Santiago e Independencia.

Bajo este contexto, en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el subsecretario explicó que “lo que el dictamen reitera es la jurisprudencia histórica de la Dirección del Trabajo. Al menos en los últimos 25 años la Dirección del Trabajo ha señalado de manera clara que cuando se constituye un caso de fuerza mayor -como sería el caso de la pandemia- eso produce un efecto jurídico bastante claro, que es la suspensión de la relación laboral”.

Asimismo, Arab puntualizó en que “aquí no hay un cambio de criterio, aquí no hay jurisprudencia nueva, lo que hay es la reiteración de la jurisprudencia histórica que señala, que cuando hay un caso que constituye fuerza mayor, ambas partes quedan eximidas de sus obligaciones recíprocas, porque se suspende el contrato de trabajo“.

“En consecuencia, por una parte los trabajadores quedan eximidos de asistir y de prestar servicios y por otra parte los empleadores quedan eximidos del pago de remuneraciones”, señaló. Según el subsecretario, “eso es lo que ha dicho la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo, lo dijo a propósito del terremoto del 2010, lo dijo en un dictamen del año 2017, del año 2015 y así, la verdad es que la jurisprudencia es bastante reiterativa”, aseguró.

En efecto, la autoridad indicó que “evidentemente esto produce un problema y de eso estamos conscientes. Esto ha causado un impacto especialmente en los trabajadores porque evidentemente esto le va a afectar a sus remuneraciones“.

Es por esto que, bajo su visión, “la solución no va a ser jurídica, si jurídicamente es un dictamen que reitera lo que ya se ha hecho, aquí la solución tiene que ser política“, sostuvo.

Al ser consultado sobre si este dictamen podría terminar discutiéndose judicialmente con abogados, Arab fue enfático en declarar que la DT “lo que hace es dar orientaciones o directrices, la Dirección del Trabajo no resuelve, no es Tribunal, y por lo tanto estos casos se pueden analizar en el caso concreto de tribunales”.

No obstante, afirmó que “aquí la solución no va a ser jurídica, aquí la respuesta tiene que venir del mundo político, porque efectivamente aquí van a haber situaciones en que se van a producir perjuicios en el caso de los trabajadores no van a recibir su remuneración”.

Pero, por el otro lado también podría ser perjudicial, según señaló Arab, refiriéndose al caso de las pequeñas y medianas empresas (PYME).

“Que tú a una pyme que ha tenido muy pocas ventas o que no ha tenido ventas, que tú le digas que tiene que seguir pagando remuneraciones”, podría ser perjudicial para la empresa, dijo.

“Entonces, desde el lado del trabajador, pero también desde el lado del empleador, y cuando miremos desde el lado del empleador pensemos en quienes dan el empleo en Chile que son las pymes, también se producen injusticias“, finalizó.