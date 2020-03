Botillerías permanecerán cerradas en las 7 comunas con cuarentena total por no ser “esenciales”

Si bien durante la jornada de este viernes el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, anunció el cierre de botillerías en su comuna, asegurando que Las Condes se sumaría a esta medida, el resto de las comunas que permanecen en cuarentena total, se habrían sumado a esta ordenanza.

Esta medida fue tomada debido a que tanto el alcalde de Vitacura como el de Las Condes señalaron que se registraron fiestas y reuniones sociales durante la cuarentena.

“Nosotros con Joaquín Lavín de Las Condes decidimos cerrar las botillerías, porque interpretando el instructivo que recibimos se habla de bienes necesarios. Con todo el respeto que se merecen las botillerías, no están al nivel de las farmacias. Además si alguien requiere comprar alguna bebida alcohólica, en los supermercados también venden”, expresó el edil, de acuerdo a T13.

En esta línea, aseguró: “Tuvimos unos cuantos reclamos por fiesta de gente, que con el mejor ánimo se juntó en un condominio, en un edificio. Esta norma está dictada para que nos mantengamos aislados, para que estemos solos. Si no nos reunimos, el nivel de contagio es muy menor”.

La medida, que habría sido adoptada en un principio por los municipios de Vitacura y Las Condes, se llevará a todas las comunas con cuarentena total, según acordaron en una reunión con el ministro Gonzalo Blumel durante horas de hoy.

Esto se debe a que este tipo de comercio fue acordado como “no esencial” durante la crisis sanitaria que enfrenta el país.

Así, las botillerías de las comunas de Vitacura, Las Condes, Providencia, Lo Barnechea, Ñuñoa, Santiago e Independencia, deberán permanecer cerradas durante estos 7 días que comprende la cuarentena.

El alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, añadió: “El alcohol no es un producto de primera necesidad. Las botillerías no pueden funcionar y hemos visto aglomeraciones para comprar alcohol y distintos licores. No pueden funcionar, la salud está primero“.