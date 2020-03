A comisión mixta proyecto que flexibiliza seguro de cesantía y protege el empleo

Tras un debate que se prolongó hasta la madrugada de este sábado, la Cámara de Diputados rechazó gran parte del proyecto que busca fortalecer y flexibilizar el uso del seguro de cesantía, así como proteger a los trabajadores por medio de medidas transitorias aplicables en el actual contexto de la pandemia del coronavirus.

Dentro de las normas rechazadas, que ahora deberá ver el Senado y luego una comisión mixta, se perdieron piezas basales del proyecto, como son la autorización que se plantea entregar a los trabajadores afiliados al seguro de desempleo para hacer uso de estos recursos.

Para hacer efectivo este trámite, se definían en el proyecto los requisitos, condicionantes, limitantes, prevenciones y procedimientos a seguir, tanto por la autoridad competente, los empleadores y los trabajadores afectos a este beneficio que tiene, como finalidad, mantener el empleo.

Entre las indicaciones declaradas inadmisibles, que motivaron el rechazo de los artículos por no alcanzarse el quórum mínimo de 78 votos favorables, estaba el privilegiar el uso del Fondo de Cesantía Solidario para los trabajadores de clase media y de menores recursos (salarios de menos de un millón de pesos), de modo de no extinguir los dineros de sus cuentas individuales.

Sobre el punto, el Ejecutivo explicó que ello iría en contra de los mismos trabajadores, ya que en el proyecto se establece que el uso de los dineros de las cuentas individuales por parte del empleador, en caso de despido, lo obligará a pagar indemnizaciones, lo que promovería la estabilidad en el empleo.

Otro aspecto que motivó la presentación de indicaciones fue la situación de los trabajadores a honorarios, que el proyecto despachado por el Senado no considera.

Al respecto, el Ejecutivo dijo que se están buscando alternativas para este grupo de trabajadores, que hoy no cotizan en el seguro de desempleo y que, por tanto, no podrían hacer uso del Fondo ni del sistema en sí. Pero, al no haber un compromiso explícito exigido por la oposición, concretamente, la firma de un protocolo de acuerdo político, no se llegó a consenso sobre el tema.

Aton Chile