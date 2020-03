Blumel monitoreó cuarentena en Independencia: “La gente está cumpliendo”

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, llegó hoy hasta la comuna de Independencia para supervisar en compañía del alcalde Gonzalo Durán, el cumplimiento de la cuarentena total que rige en este municipio, al igual que en Santiago, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.

Tras recorrer algunas calles, el ministro sostuvo que aunque ha habido algunos detenidos por incumplir la cuarentena, “hemos tenido un balance que es positivo para la cuarentena de estas 7 comunas, porque efectivamente la gente está cumpliendo muy mayoritariamente”.

En ese sentido, el jefe de gabinete señaló que “lo que tiene que primar es la responsabilidad y la solidaridad de todas las personas porque, cuando yo incumplo una cuarentena, no solo estoy incumpliendo leyes y normas, sino que estoy poniendo en riesgo la vida de mi familia y la vida de muchas personas que no conozco”.

Al ser consultado por los permisos temporales que ha entregado Carabineros para que los ciudadanos que lo requieran puedan desplazarse por la ciudad, el titular de Interior valoró el trabajo que se ha hecho, “porque la comisaría virtual ha funcionado muy bien”.

“En las primeras 24 horas tuvimos alrededor de 200 mil permisos que fueron obtenidos a través de esta plataforma sin ningún problema. 200 mil permisos que fueron obtenidos mayoritariamente para ir a abastecerse de bienes esenciales o para pasear mascotas o para desplazarse hacia los lugares de trabajo”, señaló.

Finalmente, el ministro Blumel hizo un llamado a aquellas personas que viven en comunas en que no haya cuarentena o medidas sanitarias: “Les quiero pedir que se queden en sus casas en la medida de lo posible, que no salgan si no es necesario y que nos cuidemos entre todos, porque esta pandemia la vamos a enfrentar de buena manera si nos cuidamos entre todos y cumplimos las normas de manera responsable”.

En la actividad también participaron el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara; el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri; y el jefe de la Defensa Nacional, general Carlos Ricott; además de representantes de Carabineros y la PDI.

CL/Aton Chile