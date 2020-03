“Sentimos abandono del Gobierno”: Alcalde de Osorno emplaza a decretar cuarentena total por alza de contagios de COVID-19

Durante este sábado el ministro de Salud Jaime Mañalich indicó que se está “mirando con mucho cuidado” la ciudad de Osono en la Región de Los Lagos “en relación a una comunidad religiosa que se ha reunido varias veces” y que ha influido en el alza de los contagios.

Es por esto que el alcalde de la ciudad, Jaime Bertin, llamó al secretario de Estado a decretar cuarentena total en la comuna, haciendo una fuerte crítica a la labor del Gobierno en la zona.

Según el edil, la cuarentena la “pedimos hace más de una semana, eso lo pide la comunidad entera”.

“Creo un poco irresponsable que sea un número lo que esté faltando para decretar la cuarentena, me parece increíble, me parece que sentimos un sentido de abandono del Gobierno, y no hemos tenido apoyo”, dijo en entrevista con Emol.

Además, dijo que desconoce exactamente qué culto religioso está involucrado en el brote y que “la seremi de Salud no ha dado más información al respecto”. Por lo anterior, reiteró que como alcalde no tienen la facultad de hacer este tipo de fiscalizaciones, “por lo que los que tienen que tomar control es la Fuerza de Orden a cargo del territorio”.

“Yo quisiera ver cómo el Gobierno se pone en su rol de brindarle seguridad a todos los restantes territorios y tomar medidas drásticas”, agregó.

“La gente ha estado juntándose”, se lamentó, pero dijo que “tenemos una campaña para que la gente no se reúna, ya llegará el momento para que así sea”.

Suspensión de cultos religiosos

Por su parte, la intendenta (s) de Los Lagos, Leticia Oyarce, anunció este sábado que se se suspendieron los cultos religiosos evangélicos públicos en Osorno, junto con actividades deportivas y otras celebraciones, debido al aumento de casos de Covid-19 en esa comuna.

“El jefe de Defensa Nacional y el gobernador provincial de Osorno, se han contacto con distintos obispos de las iglesias evangélicas para suspender los cultos; esta es una medida que se necesita, si bien entendemos que la gente requiere este apoyo espiritual, estar en un espacio de conexión con su fe, pero éste se debe realizar desde las casas”, explicó la intendenta.

“Hoy día hemos visto el aumento exponencial de casos en la comuna de Osorno, por eso hago un llamado a cumplir las cuarentenas obligatorias de quienes han sido contactados a través del Servicio de Salud. Si no cumplen con esta medida se le aplicarán multas e incluso cárcel”, enfatizó la autoridad regional.