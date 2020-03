Canciller aseguró que casi 40 mil personas retornaron a Chile en 11 días

El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, informó que 39.340 personas regresaron a Chile entre el 18 y el 28 de marzo, en medio de las dificultades de movilidad que existen entre los países, debido a las medidas que se han tomado por la propagación del COVID-19.

El canciller detalló que en esos 11 días, retornaron 29.470 chilenos y 9.870 residentes, lo que ha sido posible gracias a las gestiones para mantener las rutas abiertas, a la colaboración de otros países y a los vuelos humanitarios coordinados con las líneas aéreas nacionales. Solo este fin de semana llegaron a Chile 2.506 personas.

“Podemos señalar que hay un porcentaje muy alto de personas que han tomado contacto con la Cancillería, que ya han retornado al país y estamos muy contentos por ello. Sin embargo, nos llama la atención que en un contexto donde cada vez existen más dificultades de traslado y menos líneas aéreas operando, haya chilenos que se inscriban en los listados, les reservamos los asientos y no concurran a los vuelos, restándole la posibilidad a otros chilenos que desean utilizar dichos espacios”, destacó el ministro, en referencia a una situación que se ha repetido en Estados Unidos, México y Colombia.

El canciller destacó la repatriación de chilenos de países en los que la logística ha sido especialmente compleja, como Colombia, donde este fin de semana se gestionaron salvoconductos especiales para que connacionales se desplazaran desde distintos puntos del país hacia Bogotá.

Ribera afirmó que gracias al apoyo del presidente de Colombia, Iván Duque, y al desvío de un vuelo LATAM, que viajaba directamente de Frankfurt a Santiago, 185 personas regresaron ayer a Chile, pese a que 300 estaban inscritas.

Además, la Cancillería logró que las líneas aéreas Avianca y Aeroméxico endosaran a LATAM los pasajes que habían sido comprados en vuelos que no se llevaron a cabo, para que 160 ciudadanos chilenos regresaran desde Ciudad de México y Cancún, incluyendo un grupo de becarios de Mineduc.

En tanto, 141 personas fueron repatriadas desde República Dominicana y otras 26 llegaron desde Milán, gracias a la colaboración del Gobierno italiano, que contrató un vuelo especialmente para la situación.

“En resumen, el fin de semana logramos resolver tres puntos críticos: Colombia, México y República Dominicana”, destacó el ministro Ribera.

“Restan casos de chilenos en zonas críticas, en los cuales seguimos trabajando todos los días y asumiendo con toda nuestra energía la disposición de traerlos de vuelta”, agregó.

En este sentido, el secretario de Estado informó la llegada a Chile de un vuelo humanitario desde Cuzco, operado por SKY Airline, con un grupo de chilenos que se encontraba rezagado en Perú.

Respecto de los chilenos varados en Cuba, tanto el canciller como el Presidente Sebastián Piñera tomaron contacto con sus pares en Panamá, para solicitarles la apertura del aeropuerto para viabilizar vuelos de la aerolínea Copa y así esta cumpla sus compromisos.

La Cancillería también consiguió mantener abiertas rutas de aproximación a Chile, por ejemplo, a través de Sao Paulo, gracias a un convenio bilateral realizado con Brasil. Esto ha permitido que algunos chilenos varados en el sudeste asiático pudieran viajar mediante Ethiopian Airlines a Etiopía y de ahí continuar hacia Santiago.

Por otra parte, se informó que se está trabajando en la operación de un vuelo que viaje con connacionales desde Venezuela.

Ribera reiteró que el tiempo para retornar a Chile “se acaba”, ya que cada vez hay más aeropuertos cerrados y líneas aéreas que están quedando en tierra.

“Los chilenos que no retornen al país antes de eso, no podrán hacerlo hasta que la situación comience a normalizarse en otras naciones y por esta razón estamos en condiciones de desplegar un plan de ayuda básico, focalizado en aquellos nacionales que no tengan condiciones mínimas para permanecer en el exterior”, concluyó el canciller.

Agencia UNO