Rector Sánchez critica imitación de Kramer a Mañalich: “Debería ocupar el tiempo para entretener y no mofarse del ministro”

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, dice tener un gran sentido del humor, pero la imitación que hizo el comediante Stefan Kramer del ministro de Salud, Jaime Mañalich, no le causó gracia debido al delicado momento que vive el país debido al coronavirus.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el médico dijo sobre el Covid-19 que “yo pienso que los meses de abril, mayo y, probablemente, junio, no van a poder ser normales para nuestro país. Yo pienso que todo este primer semestre vamos estar en situación de excepción, vamos a tener que tener un semestre con la docencia a distancia como la estamos implementando”. Agregó que “no podemos pensar que esta situación se va a corregir en cuatro o seis semanas”.

Además, el rector hizo un llamado a “seguir las indicaciones centrales que las autoridades centrales están llevando a cabo”.

En ese sentido, apuntó a que, en esta situación, no se puede burlar del ministro de Salud: “Tenemos que entender que en situaciones como la que estamos viviendo hay que seguir lineamientos muy estrictos, hay que seguir los lineamiento del liderazgo central. Por ejemplo, el humorista Kramer, que es tan talentoso para hacer reír a los chilenos, debería ocupar el tiempo para realmente entretener; hacer reír a los chilenos y no denostar o mofarse del ministro que está conduciendo esta pandemia”.

“A mí me parece que hay que tener límites. Yo me enorgullezco de tener un muy buen sentido del humor, me gusta mucho que uno se ria de sí mismo, de la situaciones cotidianas, pero en situaciones actuales yo invito a Stefan Kramer, que es un gran talento nacional, a que deleite a todos los chilenos, a través de sus imitaciones, de sus chistes y de sus situaciones cómicas, pero sin denostar a la persona que esta conduciéndonos en esta situación tan difícil como país“, agregó.

Cathy Barriga

Sobre la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, también tuvo una opinión en relación a que, nuevamente, se adelantó al Ministerio de Salud en comunicar la muerte de una persona en la comuna por supuesto Covid-19, lo que fue desmentido por el Gobierno, ya que el deceso no se produjo debido a la enfermedad.

“Yo creo que la alcaldesa comete un gran error al entrar en esta situación. Si ella tiene una información diferente a la oficial, tiene que comunicarla a través de los canales adecuados, no puede a través de la prensa comenzar , de nuevo, a producir esta incertidumbre”, dijo.

“Probablemente, ella tenía una información que finalmente resulto no ser verídica, todos nos podemos equivocar y ella puede reconocer su error, pero no puede mediáticamente estar utilizando las redes sociales para levantar esta incertidumbre en la población“, criticó Sánchez.

Sin embargo, el académico tiene una buena opinión sobre el rol que han tomado las autoridades comunales. “Los alcaldes todos tienen que colaborar, creo que tampoco es justo decir ‘los alcaldes’, porque aquí ha habido importantes errores comunicacionales de una alcaldesa, de una u otra persona más, pero son 246 comunas. Yo creo que los alcaldes en su gran mayoría han estado trabajando con sus comunidades, plateando sus inquietudes al servicio de sus comunidades, y por lo tanto, tenemos que hacer un reconocimiento a la labor de las comunidades”, dijo.

Semestre académico

La UC lleva tres semanas de docencia virtual. Según detalló el rector, la semana pasa hubo más de dos mil clases realizas en un día. “Cada estudiante está recibiendo, aproximadamente, tres clases a través de este método Zoom / Canvas, que es muy similar a los que los estudiantes reciben cuando hay un periodo normal de presencial”, explicó.

“En la UC estamos preocupados de la situación socioeconómica de muchos de nuestros estudiantes Hay mas de mil que están teniendo becas de interne para acceder a la educación a distancia, hay cerca de 500 que han recibido en préstamos un computador”, dijo,

Y frente a las dificultades económicas, señaló que “estamos con flexibilidad en el tema de los aranceles, con pago diferido y también con una ventanilla abierta a conocer la inquietudes de los estudiantes y sus familias”.