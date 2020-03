Ministro Blumel calificó de “inoportuna” el alza en los planes de isapre y pidió gestos

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sostuvo que son “inoportunas” las alzas anunciadas para los planes de siete isapres, indicando que por el momento que vive el país lo que se espera son acciones concretas y llamó al Senado a aprobar la ley que regularía estas modificaciones unilaterales.

Durante esta jornada la Superintendencia de Salud dio a conocer que las isapres abiertas que realizarán alzas son Colmena (4,9%), Vida Tres (4,9%), Banmédica (4,9%), Nueva Masvida (4,7%),Cruz Blanca (4%).

Por su parte, de las isapres cerradas sólo Isalud reajustará precios con un promedio de 3%.

“(El alza es) muy inoportuna, este un momento de mucha dificultad, obviamente esperamos no solo gestos, sino acciones concretas (…) aquí no se trata solo de gestos, se trata de buenas políticas públicas y buenas políticas públicas son proyectos como el que tenemos para hacer, una reforma integral al sistema de isapres. Eso está en el Senado y por lo tanto, está con urgencia y esperamos que se pueda resolver cuanto antes para que este tipo de situaciones no se repita”.

Blumel ante esta situación solicitó que el Senado despache a la brevedad la ley de isapres.

“Si se despacha la ley van a terminar ese tipo de reajustes o alzas que afectan de manera compleja a gran parte de la población o a lo menos se van a atenuar esas alzas y se van a incorporar otras consideraciones más objetivas y también de mitigación de los riesgos de quienes están en el sistema de isapres“, comentó el ministro.

Agregó que “se puedan finalmente establecer mecanismos objetivos vinculados también a los antecedentes sanitarios, respecto a las alzas que el sistema de isapres está produciendo”.

Aton Chile