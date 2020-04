Gobierno pidió “un gesto de colaboración” a las isapres por alzas en los planes

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que se ha contactado con diversas isapres para interceder en el alza de planes que han anunciado siete de ellas.

Según explicó la autoridad, el Gobierno “no tiene atribución para decretar una fijación de precios. El Estado de Excepción, la alerta sanitaria, permite algunas cosas, pero no permite todas las que se le pueden ocurrir a a una persona”.

“El Presidente de la República me ha encargado conversar con las aseguradores, cosa que ya he hecho, para pedirle un gesto de colaboración con la actual crisis sanitaria, que signifique que estas alzas de precios no se materialicen“, dijo.

Añadió que la isapres pueden libremente subir sus precios de forma unilateral, pero que hoy “estamos a la espera de las diligencias que estamos haciendo, y estoy muy optimista que la llama que hizo el Presidente de la República al respecto sea bien atendida por las aseguradoras”.

Las isapres que subirán sus precios son:

– Colmena 4,9%

– Vida Tres 4,9%

– Banmédica 4,9%

– Nueva Masvida 4,7%

– Cruz Blanca 4,0%

– Consalud: 4,0%

– Isalud: 3,0%

Las alzas de las isapres deberían regir a contar de julio de 2020.