Gobierno reporta que más de 40 mil personas han regresado a Chile en 15 días

El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, informó que más de 30 mil chilenos y 10 mil residentes en el país han regresado del extranjero desde el 18 de marzo, cuando la pandemia de Covid-19 ha complejizado la movilidad de personas entre naciones.

Esto, gracias a las gestiones llevadas a cabo por la Cancillería para mantener abiertas las rutas aéreas y a la colaboración de líneas aéreas nacionales, que han traído a compatriotas de vuelta.

El canciller destacó que, en las últimas horas, retornaron 160 personas desde México y 97 desde Ecuador. En tanto, 16 chilenos que se encontraban imposibilitados de salir de Sudáfrica y otros 10 de Egipto, lograron también regresar al país.

“Quiero hacer un saludo y un agradecimiento al personal diplomático y consular de Chile en el extranjero. Sabemos que han sido días difíciles, de mucha carga de trabajo, sin embargo, la satisfacción de haber logrado traer al país 30 mil chilenos es una satisfacción que ustedes deben de compartir”, expresó el canciller.

De todas formas, reiteró su preocupación con los chilenos que se inscriben para regresar en vuelos humanitarios y luego no se presentan en el aeropuerto, haciendo que se desperdicien los cupos disponibles.

“En el caso de un avión que llegó de Ecuador con 97 nacionales, alrededor de 20 personas se inscribieron y finalmente no ocuparon los pasajes e hicieron que se perdieran los mismos. Esta situación no la encontramos lógica, la lamentamos profundamente y queremos señalar que es posible que estemos llegando ya a una etapa final de los traslados, y las personas que no quieren retornar a Chile es porque tienen otras actividades”, agregó.

El ministro se refirió, además, a la complejidad que implica apoyar el regreso de las personas que el mes pasado, conociendo la situación internacional, igualmente viajaron al Sudeste Asiático, India y África: “Son personas que de una u otra manera asumieron un riesgo mayor. Hoy, la India se encuentra en una cuarentena, con los cielos internacionales cerrados y un confinamiento de las personas al interior del país, y ha puesto fin a los vuelos, como también a la movilización a través de trenes y de buses”.

En cuanto a los chilenos que están en Cuba y Venezuela, el ministro Ribera aseguró que se están realizando gestiones con las aerolíneas que los llevaron hasta esos países —principalmente Copa—, para implementar un plan de retorno y para dichas compañías asuman su compromiso de traer a los pasajeros de regreso.

Agencia Uno