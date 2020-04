Salud y Transporte implementan Aduana Sanitaria en terminales de buses

A partir de este miércoles se hará un control sanitario en los terminales de buses, medida que se implementará de manera gradual en los rodoviarios de todo el país, partiendo por la Región Metropolitana.

El objetivo de esta medida es verificar que se cumpla el control para evitar el contagio por COVID-19, y detectar oportunamente a personas que podrían presentar sintomatología asociada a esta enfermedad.

“Las Aduanas Sanitarias se van a implementar en todos los terminales principales del país. Hoy partimos en el terminal San Borja y Estación Central, mañana estaremos funcionando en Los Héroes”, anunció la subsecretaria Paula Daza.

Antes de viajar las personas deberán obtener su pasaporte sanitario. Para acceder a este documento deben ingresar a la página www.c19.cl y completar el formulario de “viajeros regionales dentro de Chile”. En caso de que no tenga acceso a la página de internet, habrá un formulario en papel como alternativa en la Aduana Sanitaria del terminal.

“A las personas se les va a pedir que completen los antecedentes solicitados en el pasaporte sanitario. La recomendación es que programen los viajes. De esta manera van a ir más seguros ellos, los otros pasajeros, como también las tripulaciones, que han hecho ver esta necesidad de mayor protección y precaución”, explicó la ministra de Transportes, Gloria Hutt.

En la aduana además se fiscalizará el cumplimiento de la cuarentena. Una vez que todos los pasajeros hayan sido fiscalizados, aquellos que estén en óptimas condiciones de salud, podrán realizar su viaje.

Al bus se le dará el Pasaporte Sanitario Vehicular para buses, el cual podrá mostrar en la siguiente Aduana Sanitaria para no volver a realizar el mismo control. “Este documento significa que han sido evaluadas sanitariamente los pasajeros y que no han tenido síntomas. El bus no podrá recibir otros pasajeros en el camino, sino pierde el pasaporte sanitario. Esta medida va a permitir que los flujos se agilicen”, afirmó la subsecretaria.

En cuanto a los pasajeros que estén con síntomas, serán enviados a un centro de salud para tomarles el examen para la confirmación diagnóstica.

En tanto a los que no cumplan con su cuarentena, serán sancionados de acuerdo a las multas establecidas en el Código Sanitario y también serán denunciados ante el Ministerio Público.

Agencia Uno